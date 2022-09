Der Yen wird seit langem durch die Geldpolitik der japanischen Zentralbank belastet, die sich im Gegensatz zu vielen anderen Notenbanken nicht gegen die Inflation stemmt. Am Donnerstag wurde diese Politik nach der Zinssitzung der Zentralbank bestätigt. Die Inflation liegt in der drittgrössten Volkswirtschaft der Welt zwar deutlich niedriger als in vielen anderen Ländern, für japanische Verhältnisse ist sie aber relativ hoch. Sie liegt aktuell bei etwa drei Prozent. Als Folge der lockeren Geldpolitik war der Yen zum US-Dollar zuletzt auf den tiefsten Stand seit fast einem Vierteljahrhundert gefallen. Auch gegenüber anderen Währungen wie dem Euro tendiert die japanische Währung seit längerer Zeit schwach.