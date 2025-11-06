Japan plant im Januar einen Test, um die technische Machbarkeit der Förderung aus 6.000 Metern Tiefe zu erproben. Bei Erfolg soll ab Januar 2027 ein Probebetrieb mit einer Förderkapazität von 350 Tonnen Schlamm pro Tag starten. Die beiden Staaten hatten ein Rahmenabkommen zur Sicherung der Versorgung mit Seltenen Erden unterzeichnet. Die Mineralien sind unter anderem für die Herstellung von Autos und Kampfflugzeugen von entscheidender Bedeutung. China dominiert die weltweite Förderung Seltener Erden, während die USA und Myanmar einen Anteil von zwölf beziehungsweise acht Prozent kontrollieren.