Die japanische Finanzministerin Satsuki Katayama werde am Montag eine entsprechende konzertierte Aktion bekanntgeben, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Regierungsvertreter am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters.
Katayama werde voraussichtlich die Entschlossenheit beider Länder unterstreichen, die übermässigen Kursverluste des Yen zu bekämpfen, hiess es. Auf die Frage, ob Katayama eine «gemeinsame Aktion» ankündigen werde, sagte einer der Insider: «Ja». Er fügte hinzu: «Die Operation läuft noch.» Das japanische Finanzministerium und das US-Finanzministerium waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.
Marktteilnehmern zufolge hatten die japanischen und US-amerikanischen Behörden bereits am Donnerstag und Freitag Yen gekauft. Es wäre die erste derartige gemeinsame Intervention seit 2011. Die Aktion folgte auf eine Äusserung von US-Finanzminister Scott Bessent, der den Yen vergangene Woche als «sehr unterbewertet» bezeichnete. Auf einem Foto der Nachrichtenagentur Reuters vom Freitag war auf einem Notizblock Bessents der handschriftliche Vermerk zu lesen: «Japanischen Yen (JPY) kaufen 5-10 Mrd. Dollar». Zudem informierte das US-Finanzministerium einem Insider zufolge mehrere Banken, dass sie sich «auf weitere Schritte einstellen» sollten.
(Reuters)