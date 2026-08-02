Marktteilnehmern zufolge hatten ​die japanischen und US-amerikanischen Behörden bereits ​am Donnerstag und Freitag Yen gekauft. Es wäre die erste ‌derartige gemeinsame Intervention seit 2011. Die Aktion folgte auf eine Äusserung von US-Finanzminister Scott Bessent, der den Yen ​vergangene ​Woche als «sehr unterbewertet» bezeichnete. Auf ⁠einem Foto der Nachrichtenagentur Reuters vom ​Freitag war auf ⁠einem Notizblock Bessents der handschriftliche Vermerk zu lesen: «Japanischen Yen (JPY) ‌kaufen 5-10 Mrd. Dollar». Zudem informierte das US-Finanzministerium einem Insider zufolge mehrere Banken, dass sie ‌sich «auf weitere Schritte einstellen» sollten.