Damit ​will die Regierung den Spagat zwischen ‌einer expansiven Fiskalpolitik und der ‌Sorge vor einer ausufernden Verschuldung schaffen. Die Neuverschuldung soll jedoch nur leicht von 28,6 Billionen Yen in diesem Jahr auf 29,6 Billionen Yen steigen. Die Schuldenquote sinkt damit auf 24,2 ⁠Prozent und damit auf den niedrigsten Stand seit 1998. Höhere Steuereinnahmen, die um 7,6 Prozent auf einen Rekordwert von 83,7 Billionen ​Yen steigen sollen, tragen zur Finanzierung der gestiegenen ‌Ausgaben bei.