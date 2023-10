Die Ausfuhren legten mit einem Zuwachs von 4,3 Prozent erstmals binnen drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr zu, wie aus den am Donnerstag vom Finanzministerium vorgelegten Daten hervorging. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich ein Plus von 3,1 Prozent erwartet, nach einem Minus von 0,8 Prozent im August. Insgesamt wurden Waren und Güter «Made in Japan» im Volumen von 9,2 Billionen Yen (umgerechnet knapp 57,8 Milliarden Euro) ins Ausland geliefert. Damit wurde der im Oktober 2022 erreichte Rekord um zwei Prozent überboten.