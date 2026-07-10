Im Fokus der Ankündigung steht der Government Pension Investment Fund (GPIF). Er ist der weltgrösste Pensionsfonds und verwaltete ‌Ende März ein Vermögen von 293,6 Billionen Yen, umgerechnet etwa 1,6 Billionen Euro. Jede Änderung seiner Anlagestrategie hat weitreichende Folgen für die globalen Finanzmärkte. Die ​Regierung von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi sucht händeringend nach Wegen, ​die Stabilität der Märkte zu sichern. Der ​schwache Yen, der zuletzt ein 40-Jahres-Tief erreichte, verteuert die Importe. Gleichzeitig sind die Anleihemärkte wegen ‌der hohen Staatsausgaben und nur zögerlicher Zinserhöhungen durch die Zentralbank nervös.