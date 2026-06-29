Dies geht aus ⁠dem Entwurf für einen langfristigen Wirtschaftsplan hervor, der der Nachrichtenagentur Reuters am ‌Montag vorlag. Das Ziel eines dauerhaften Wachstums ‌solle «so früh wie möglich» erreicht ​werden, hiess es in dem Dokument. Zudem werde ein nominales Wachstum von mehr als drei Prozent angestrebt. Damit will Ministerpräsidentin Sanae Takaichi die Wirtschaft des Landes ankurbeln. In den vergangenen ‌fünf Jahren lag das reale Wachstum in Japan im Durchschnitt bei 0,4 Prozent.