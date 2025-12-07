Die Radarausrichtungen seien über das hinausgegangen, was für die Flugsicherheit notwendig sei. Koizumi sprach von einem gefährlichen und bedauerlichen Vorfall. Japan habe bei China Protest eingelegt. Ministerpräsidentin Sanae Takaichi erklärte, Japan werde ruhig und entschlossen reagieren. Die Vorfälle ereigneten sich am Samstag in der Nähe von Inseln, die von beiden Seiten beansprucht werden.