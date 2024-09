Ein Vermessungsschiff der chinesischen Marine sei Samstagfrüh vor der Küste der Präfektur Kagoshima im Südwesten Japans geortet worden, teilte das japanische Verteidigungsministerium mit. Die Regierung in Tokio legte Protest bei der chinesischen Botschaft ein. Erst am Montag war ein chinesisches Militärflugzeug in den japanischen Luftraum eingedrungen. Von der chinesischen Botschaft war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.