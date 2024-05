Die japanische Zentralbank respektive die Bank of Japan hat Anfang Woche angeboten, eine geringere Menge an Anleihen zu kaufen, was Spekulationen nährte, dass sie das Tempo der Normalisierung der Geldpolitik beschleunigen wird, um die Währung zu stützen. Bei einer Auktion fünfjähriger Anleihen herrschte eine verhaltene Nachfrage, was die Anzeichen eines Aufwärtsdrucks auf die Renditen verstärkte.