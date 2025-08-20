Wie aus Daten des Finanzministeriums vom Mittwoch hervorgeht, steht das Ergebnis im Gegensatz zu einem Rückgang von 2,1 Prozent, der von Wirtschaftswissenschaftlern in einer Reuters-Umfrage erwartet wurde. Die Einfuhren sanken im Juli um 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während Ökonomen einen Rückgang um 10,4 Prozent erwartet hatten.
Infolgedessen wies die Handelsbilanz ein Defizit von 117,5 Milliarden Yen (795,5 Millionen Dollar) auf, während die Prognose einen Überschuss von 196,2 Milliarden Yen vorsah.
(Reuters)