Die japanischen Exporte sind im Mai dank der Schwäche des Yen kräftig gestiegen. Günstige Ausfuhrpreise haben die Nachfrage nach Autos in den USA und nach Maschinen zur Chipherstellung in China angekurbelt. Nach Angaben des Finanzministeriums (MOF) vom Mittwoch stiegen die Exporte im Jahresvergleich um 13,5 Prozent und damit stärker als von Analysten mit 13,0 Prozent erwartet. Im April hatte das Plus noch bei 8,3 Prozent gelegen.