Im Gegensatz zur Industrie zeigte sich der Dienstleistungssektor robust. Dessen Einkaufsmanagerindex lag im September bei 53,0 Punkten und damit den sechsten Monat in Folge im Wachstumsbereich. «Die Umfragen deuten darauf hin, dass der Dienstleistungssektor ein wichtiger Wachstumsmotor bleibt», sagte Annabel Fiddes, Volkswirtin bei S&P Global Market Intelligence. Der Dienstleistungssektor profitierte von einer robusten Binnennachfrage, obwohl er mit Herausforderungen aufgrund rückläufiger Exportaufträge konfrontiert war.