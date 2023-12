«Die BoJ wird weiterhin die Stabilität der Finanzierung, insbesondere für Unternehmen, und der Finanzmärkte aufrechterhalten und nicht zögern, zusätzliche Lockerungsmassnahmen zu ergreifen, falls dies erforderlich sein sollte», hiess es am Dienstag in einer Erklärung der Zentralbank in Tokio. Während des zweitägigen Treffens beliessen die Währungshüter den Zinssatz für die Überschussreserven der Finanzinstitute bei 0,1 Prozent und den Zielwert für die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen im Rahmen ihrer Politik zur Steuerung der Renditekurve (YCC) bei null Prozent. Die Obergrenze von 1,0 Prozent für die 10-jährige Rendite wurde ebenfalls beibehalten.