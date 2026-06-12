Die japanischen Währungshüter gleichen ihren Kurs damit voraussichtlich dem von anderen Notenbanken wie der Europäischen Zentralbank (EZB) an, die am Donnerstag ihren Leitzins ​von 2,0 auf ​2,25 Prozent anhob. Bezüglich der ⁠weiteren Entwicklung werden die Analysten genau auf die ​Worte von Vize-Notenbankchef Shinichi ⁠Uchida achten. «Angesichts der grossen Unsicherheit wird die BOJ sich nicht auf einen ‌konkreten Zeitplan festlegen wollen», sagte Nobuyasu Atago, Chefökonom vom Rakuten Securities Economic Research Institute. «Wenn sie sich jedoch zu zurückhaltend über den nächsten ‌Schritt äussert, könnte dies den Yen schwächen, die Preise ​in die Höhe treiben und das Risiko erhöhen, hinter der Entwicklung zurückzubleiben.»