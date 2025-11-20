Das Paket umfasst dem Entwurf zufolge Ausgaben in Höhe von 17,7 Billionen Yen sowie Steuersenkungen von 2,7 Billionen Yen. Finanziert werden soll es zum einen durch erwartete Steuermehreinnahmen, zum anderen durch die zusätzliche Ausgabe von Staatsanleihen. Die Neuverschuldung dürfte dabei höher ausfallen als die 6,69 Billionen Yen des Vorjahres, sagten mit den Planungen vertraute Personen. Einschliesslich der Mittel aus dem Privatsektor, die durch die geplanten Staatsausgaben mobilisiert werden sollen, beläuft sich das Gesamtvolumen des Pakets dem Entwurf zufolge auf 42,8 Billionen Yen.