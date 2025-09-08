Obwohl die Zahlen ein robustes Wachstum zeigen, könnte die zunehmende politische Unsicherheit politische Entscheidungen in den kommenden Monaten erschweren. Ministerpräsident Shigeru Ishiba hatte am Sonntag seinen Rücktritt erklärt. Der Fokus richtet sich nun auf die BIP-Zahlen für das dritte Quartal, um die Auswirkungen der US-Zölle auf die Wirtschaft abzuschätzen. Für eine gewisse Entlastung der stark exportabhängigen Wirtschaft des Landes dürfte ein in der vergangenen Woche geschlossenes Handelsabkommen zwischen Tokio und Washington sorgen.