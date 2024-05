Der Yen hat sich in der Nähe der Marke von 157 pro Dollar eingependelt und lag im frühen asiatischen Handel am Dienstag zuletzt bei 156,80 pro Dollar. Am Wochenende bekräftigten die Finanzminister der Gruppe der sieben führenden westlichen Industrienationen (G7) ihre Warnung vor übermässig volatilen Währungsbewegungen, was Japan als grünes Licht für eine Intervention am Markt ansieht, um den schnellen Fall des Yen zu stoppen.