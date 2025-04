Auf die Stimmung am Freitag drückten weiterhin die beispiellosen US-Zölle. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gab 2,6 Prozent auf 33'836 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix verlor 3,4 Prozent auf 2478 Zähler. Nach unten ging es auch in Südkorea: Der Kospi-Index gab 1,2 Prozent nach. Die Börsen in China blieben feiertagsbedingt geschlossen.