Der japanische Yen hat am Donnerstag kräftig zugelegt, Beobachter vermuten ‌eine Intervention ⁠der Notenbank. Der Dollar verbilligte sich ⁠um bis zu 3,3 Prozent auf 158,00 Yen - den ‌tiefsten Stand seit Mitte Mai. «Der Yen ‌ist eine sehr ​stabile Währung. Wenn die Schwankung an einem einzigen Tag also mehr als ein Prozent beträgt, bedeutet das, dass es sich um eine Intervention ‌handelt», sagte Juan Perez, Chefanleger beim Finanzdienstleister Monex. Eine Stellungnahme des japanischen Finanzministeriums lag zunächst nicht vor.