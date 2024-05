Der private Konsum, der mehr als die Hälfte der japanischen Wirtschaft ausmacht, sank um 0,7 Prozent, während die Reuters-Umfrage einen Rückgang um 0,2 Prozent ergeben hatte. Dies war das vierte Quartal in Folge mit einem Rückgang, die längste Serie seit 2009. Die politischen Entscheidungsträger erwarten, dass höhere Löhne und Einkommenssteuersenkungen ab Juni den schwächelnden Konsum ankurbeln werden. Auch die Wachstumsdämpfung durch das Erdbeben in der Region Noto in diesem Jahr und die Betriebsunterbrechung bei der Toyota-Tochter Daihatsu dürfte abklingen.