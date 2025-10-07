Zuvor hatten die japanischen Aktienkurse zugelegt und der Yen nachgegeben. Grund waren Markterwartungen, Takaichi werde ein grosses Konjunkturprogramm auflegen und die Zentralbank zu einer langsamen Anhebung der Zinssätze drängen. Die Anleihemärkte blieben nervös. Japanische Medien hatten berichtet, dass Takaichi Gespräche über ein mögliches Bündnis mit der Demokratischen Partei für das Volk führe. Diese hat Einkommensteuerreformen vorgeschlagen, um das Nettoeinkommen von Arbeitnehmerhaushalten zu erhöhen.