Japans designierter Ministerpräsident Shigeru Ishiba will die Geldpolitik des Landes angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen tendenziell locker halten. «Das ist etwas, das die Bank von Japan entscheiden wird, die für die Preisstabilität zuständig ist, in enger Zusammenarbeit mit der Regierung», sagte Ishiba dem öffentlich-rechtlichen Sender NHK am Sonntag (Ortszeit) auf die Frage nach weiteren Zinserhöhungen durch die Zentralbank.