Die Unternehmen verzeichneten dagegen den stärksten Anstieg der Einkaufspreise seit zwölf Monaten. Als Gründe ​nannten sie höhere Kosten für Treibstoff, Rohstoffe ​und Personal. Um diese Belastungen ​auszugleichen, hoben die Firmen ihre eigenen Preise so stark an ‌wie selten seit Beginn der Datenerhebung im September 2007. Zudem schrumpfte das Exportgeschäft erstmals seit fünf Monaten. ​Die ​Stimmung in der Wirtschaft ⁠werde weiterhin durch die anhaltende ​Unsicherheit über den ⁠Krieg, mögliche künftige Preiserhöhungen und eine schwächere Kundennachfrage gedämpft, ‌sagte S&P-Ökonomin Annabel Fiddes. Der Optimismus für das kommende Jahr sei auf den niedrigsten ‌Stand seit August 2020 während der Corona-Pandemie ​gesunken.