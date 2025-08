Der Umfrage zufolge stiegen die Auftragseingänge im Dienstleistungssektor so schnell wie seit drei Monaten nicht mehr. Allerdings sanken die Auftragseingänge aus dem Ausland laut Umfrage zum ersten Mal seit Dezember und so schnell wie seit über drei Jahren nicht mehr, was auf die niedrigen Touristenzahlen im Juli zurückzuführen ist. Die Beschäftigung im Dienstleistungssektor blieb gegenüber dem Vormonat unverändert und beendete damit eine 21-monatige Wachstumsserie.