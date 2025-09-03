Der Einkaufsmanagerindex für den Servicebereich sank nach Angaben von S&P Global am Mittwoch auf 53,1 Punkte, nach 53,6 im Juli. Der Wert liegt weiterhin über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Während die Inlandsaufträge in Japan so stark zulegten wie seit Februar nicht mehr, verzeichnete die Auslandsnachfrage den stärksten Rückgang seit mehr als drei Jahren. Zudem bauten Unternehmen erstmals seit September 2023 Stellen ab.