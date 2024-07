Die Exporte stiegen im vergangenen Monat im Jahresvergleich um 5,4 Prozent, wie aus am Donnerstag veröffentlichten Daten des Finanzministeriums (MOF) hervorgeht. Dies liegt unter den Erwartungen der Ökonomen, die in einer Reuters-Umfrage ein Wachstum von 6,4 Prozent prognostiziert hatten. Im Mai hatte das Exportwachstum noch 13,5 Prozent betragen. Diese Entwicklung unterstreicht die Befürchtungen, dass eine Abkühlung der chinesischen Wirtschaft die exportabhängige japanische Wirtschaft in Mitleidenschaft ziehen könnte.