Auch die Importe stiegen nach einem Rückgang um 5,1 Prozent im März im April um 8,3 Prozent, was in etwa den Schätzungen der Ökonomen entsprach. Infolgedessen belief sich das Handelsdefizit im April auf 462,5 Milliarden Yen (2,96 Milliarden Dollar), nach einem Überschuss von 387 Milliarden Yen im März. Unabhängig davon blieb die Stimmung in der japanischen Wirtschaft im Mai stabil, doch klagten Hersteller und Dienstleister, dass der Inflationsdruck durch den schwachen Yen auf ihre Gewinnmargen drücke, wie eine monatliche Umfrage von Reuters am Mittwoch ergab.