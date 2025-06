Tokio sucht derzeit händeringend nach Möglichkeiten, Washington dazu zu bewegen, seine Autohersteller von den 25-prozentigen Zöllen für die Autoindustrie zu befreien, die dem verarbeitenden Gewerbe des Landes einen schweren Schlag versetzen. Ausserdem droht Tokio ab dem 9. Juli ein «reziproker» Zollsatz von 24 Prozent, es sei denn, es kann ein Abkommen mit Washington aushandeln. Die drohenden Zölle hatten die Unternehmen in Japan und anderen grossen asiatischen Exportländern dazu veranlasst, ihre Ausfuhren zu Beginn des Jahres zu erhöhen, was zu einem Anstieg der in die USA gehenden Exporte in diesem Zeitraum führte. Die Auswirkungen der US-Zölle könnten die schwache wirtschaftliche Erholung Japans zum Entgleisen bringen.