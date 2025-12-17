In den vergangenen Monaten waren die Exporte in die USA teils zweistellig gefallen. Die deutliche Erholung im Handel mit den USA führte auch zum stärksten Anstieg der Exporte seit Februar. Der Wert der Ausfuhren kletterte um 6,1 Prozent auf 9,7 Billionen Yen. Die Exporte legten damit deutlich stärker zu, als Experten erwartet hatten. Die Importe legten um 1,3 Prozent zu und damit nicht so stark wie von Analysten prognostiziert. Der Handelsbilanzüberschuss lag bei 322 Milliarden Yen.