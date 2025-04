US-Präsident Donald Trump hatte am 2. April Zölle in Höhe von 25 Prozent auf die Einfuhr von Kraftfahrzeugen und Lastwagen eingeführt und mit Zöllen in Höhe von 24 Prozent auf alle japanischen Waren gedroht. Diese Zölle wurden jedoch für 90 Tage auf einen allgemeinen Basiswert von 10 Prozent gesenkt.