Japans Exporte sind im März vor allem dank der Nachfrage aus den USA nach Autos den vierten Monat in Folge gestiegen. Sie legten um 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, wie am Mittwoch veröffentlichte Daten des Finanzministeriums zeigen. In einer Reuters-Umfrage hatten Ökonomen ein Wachstum von 7,0 Prozent prognostiziert. Im Vormonat hatte das Plus 7,8 Prozent betragen.