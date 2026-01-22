Zuletzt zeigte der Trend bei den Exporten nach oben: ‌Im Dezember wuchsen sie bereits den vierten Monat ‍in Folge, und zwar um 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Analysten hatten allerdings mit einem ​Plus von 6,1 Prozent gerechnet. Dass dies verfehlt wurde, liegt an dem schwächelnden US-Geschäft. Die Lieferungen in die weltgrösste Volkswirtschaft brachen um 11,1 Prozent ein, nachdem sie im ‌November erstmals seit acht Monaten wieder zugelegt hatten. «Der ⁠vorübergehende Schub durch die geringere Unsicherheit nach dem Handelsabkommen ‌mit Washington ist weitgehend verpufft», sagte der Ökonom Koki Akimoto vom Daiwa Institute of Research. «Von nun an ‍werden wir die längerfristigen Auswirkungen der Zölle stärker sehen.»