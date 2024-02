Während die lebhaften Exporte im Januar einige Befürchtungen über einen weiteren Konjunkturrückgang zerstreuen könnten, trägt die sich verschlechternde Stimmung in der Industrie zur Sorge über die allgemeine wirtschaftliche Schwäche bei. Wie die ebenfalls am Mittwoch veröffentlichte Reuters-Tankan-Umfrage zeigt, hat sich die Stimmung in der Industrie im Februar drastisch verschlechtert, da erstmals seit zehn Monaten die Pessimisten gegenüber den Optimisten in der Überzahl waren: Die Stimmung fiel auf minus eins, nachdem sie im Vormonat noch bei plus sechs gelegen hatte. Dies ist der erste negative Wert seit April vergangenen Jahres. «Die US-Wirtschaft verlangsamt sich und Europa steckt in der Rezession. Es gibt also keinen Grund, optimistisch zu sein, was Japans Exporte angeht, die sich abschwächen», sagte Takeshi Minami vom Norinchukin Research Institute.