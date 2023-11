Die Exporte in die Volksrepublik, Japans grösstem Handelspartner, gingen um 4,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zurück und verzeichneten damit den elften monatlichen Rückgang in Folge. Die Ausfuhren in die USA erreichten hingegen mit einem Plus von 8,4 Prozent einen Rekordwert. Hintergrund ist die hohe Nachfrage nach Hybridfahrzeugen sowie Bergbau- und Baumaschinen. Insgesamt wies die Handelsbilanz ein Defizit von 662,5 Milliarden Yen (rund 4,03 Milliarden Euro) auf.