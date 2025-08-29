Auch der private Konsum entwickelte sich schwächer als prognostiziert: Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Juli im Jahresvergleich nur um 0,3 Prozent, während Ökonomen ein Plus von 1,8 Prozent erwartet hatten. Für die kommenden Monate geben die vom Wirtschaftsministerium befragten Hersteller einen gemischten Ausblick. Sie erwarten für August ein Produktionswachstum von 2,8 Prozent. Für September rechnen sie mit einem Rückgang um 0,3 Prozent.