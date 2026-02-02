Die neuen Exportaufträge legten ​erstmals seit Februar 2022 zu, gestützt durch ‌eine starke Nachfrage aus ‍Schlüsselmärkten wie den USA und Taiwan. Der Inflationsdruck bleibt jedoch ​eine Sorge. Die Einkaufspreise stiegen aufgrund höherer Arbeits- und Rohstoffkosten sowie eines schwächeren Yen stark an. Infolgedessen erhöhten ‌sich die Verkaufspreise so ⁠schnell wie seit 19 Monaten nicht ‌mehr. Einige Firmen äusserten Bedenken hinsichtlich der Inflation und der künftigen ‍Nachfragestärke, was das Geschäftsvertrauen auf ein Drei-Monats-Tief sinken liess. Der Gesamtausblick blieb dennoch optimistisch, gestützt ​von der weltweiten Nachfrage nach Halbleitern ‍und Autos.