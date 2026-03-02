Angetrieben wurde die Entwicklung von einer robusten Nachfrage. Die Produktion, die ​Neuaufträge und die Beschäftigung legten so stark ​zu wie seit Januar ​2022 nicht mehr. Das Neugeschäft im Export wuchs so ‌schnell wie seit Juni 2021 nicht mehr, wobei eine stärkere Nachfrage aus Europa und Asien verzeichnet wurde. Die ​Unternehmen ​blickten zudem optimistischer in ⁠die Zukunft. Sie erwarten, dass ​die weltweite Nachfrage weiter ⁠anzieht und den Absatz in den kommenden ‌Monaten ankurbelt, insbesondere in Schlüsselsektoren wie Technologie und Automobil. Der Inflationsdruck blieb zwar hoch, ‌liess aber im Vergleich zum Januar leicht ​nach.