Im Dienstleistungssektor setzte sich das Wachstum fort, wenn auch in einem langsameren Tempo. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel von 53,6 Zählern auf 52,7. Für die Industrieunternehmen stiegen die Einkaufspreise leicht an, während sich der Anstieg der Verkaufspreise auf den niedrigsten Stand seit mehr als vier Jahren verlangsamte.