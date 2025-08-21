Der Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global für das verarbeitende Gewerbe Japans stieg zwar auf 49,9 Punkte von 48,9 im Juli, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Unternehmensumfrage ergab. Er blieb damit jedoch den zweiten Monat in Folge unter der Wachstumsschwelle von 50 Zählern.
«Die Erholung der Industrieproduktion dürfte schwer aufrechtzuerhalten sein, wenn wir nicht kurzfristig eine Verbesserung bei den Verkäufen sehen», sagte Annabel Fiddes von S&P Global Market Intelligence. Die Auslandsaufträge für japanische Waren fielen so stark wie seit 17 Monaten nicht mehr.
Im Dienstleistungssektor setzte sich das Wachstum fort, wenn auch in einem langsameren Tempo. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel von 53,6 Zählern auf 52,7. Für die Industrieunternehmen stiegen die Einkaufspreise leicht an, während sich der Anstieg der Verkaufspreise auf den niedrigsten Stand seit mehr als vier Jahren verlangsamte.
Der zusammenfassende Index für Industrieproduktion und Dienstleister stieg damit von 51,6 auf 51,9 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit sechs Monaten. Am Mittwoch veröffentlichte offizielle Daten hatten bereits gezeigt, dass die japanischen Exporte im Juli wegen der US-Zölle den stärksten Rückgang seit Februar 2021 verzeichneten.
(Reuters)