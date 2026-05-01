Die Nachfrage ​nach KI-Technologien sei besonders hoch. Allerdings hätten ‌sich die Lieferketten so stark verschlechtert wie seit 15 Jahren nicht mehr. Zudem ​zogen ​die Einkaufspreise kräftig ⁠an. Die Unsicherheit über ​den Nahost-Krieg ⁠und seine Auswirkungen auf die Weltwirtschaft ‌dämpfte laut der Unternehmensumfrage die Geschäftsaussichten für die kommenden zwölf Monate.