In Japan hat die Inflation im Dienstleistungssektor im Februar drei Prozent erreicht. Dies ging aus offiziellen Daten vom Mittwoch hervor. Der Wert hält damit die Erwartungen auf weitere Zinserhöhungen durch die Zentralbank Bank of Japan (BOJ) am Leben. Die Inflation im Dienstleistungsbereich wird von der BOJ genau beobachtet, um herauszufinden, ob die Aussichten auf anhaltende Lohnzuwächse Unternehmen zu weiteren Preiserhöhungen veranlassen werden. Der Anstieg des Erzeugerpreisindex für den Dienstleistungssektor, der die Preise misst, die sich die Unternehmen gegenseitig für Dienstleistungen in Rechnung stellen, verlangsamte sich im Februar im Jahresvergleich gegenüber einem revidierten Anstieg von 3,2 Prozent im Januar, wie Daten der BOJ zeigten.