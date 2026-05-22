Dies geht aus am Freitag veröffentlichten Daten hervor. Im März hatte der Anstieg noch 1,8 Prozent ‌betragen. Analysten erwarten jedoch, dass die Teuerung in den kommenden Monaten wegen steigender ​Energiekosten infolge des Nahost-Krieges wieder anziehen ​wird. «Obwohl der Inflationsdruck im ​April nachgelassen hat, wird er bald wieder zunehmen», ‌sagte Abhijit Surya, leitender Asien-Pazifik-Ökonom bei Capital Economics.