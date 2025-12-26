Von ‌der Nachrichtenagentur Reuters befragte ‌Analysten hatten mit einem Anstieg von 2,5 Prozent gerechnet. Im November hatte die Teuerung noch 2,8 Prozent betragen. Grund für die Abschwächung waren vor allem ⁠gesunkene Strom- und Gasrechnungen. Ein von der Bank of Japan (BoJ) genau beobachteter Index, der die Preise für frische ​Lebensmittel und Energie ausklammert, legte um 2,6 ‌Prozent zu.