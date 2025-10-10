Wie am Freitag aus offiziellen Daten der Regierung hervorging, stiegen die Grosshandelspreise um 2,7 Prozent, genau wie im Vormonat. Der Anstieg des Preisindexes für Unternehmensgüter (CGPI), der die Preise misst, die sich Unternehmen gegenseitig für ihre Waren und Dienstleistungen in Rechnung stellen, übertraf die Marktprognosen von 2,5 Prozent. Die anhaltend hohen Preise dürften den Druck auf die Zentralbank Bank of Japan (BOJ) erhöhen, die noch niedrigen Zinsen weiter anzuheben.