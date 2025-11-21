Es ist die erste grosse politische Initiative der neuen Regierungschefin, die eine expansive Finanzpolitik angekündigt hatte. Das Paket umfasst Ausgaben in Höhe von 17,7 Billionen Yen sowie Steuersenkungen von 2,7 Billionen Yen. Es übertrifft das Paket des Vorjahres von 13,9 Billionen Yen deutlich und ist das grösste Konjunkturprogramm seit der Corona-Pandemie.