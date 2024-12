Ein separater Index, der die Auswirkungen von frischen Lebensmitteln und Kraftstoffen herausrechnet und von der Bank of Japan (BOJ) als besserer Gradmesser für die nachfragegetriebene Inflation betrachtet wird, stieg im November um 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nachdem er im Oktober um 2,3 Prozent zugelegt hatte. Die BOJ beendete im März die Negativzinsen und hob im Juli ihren kurzfristigen Leitzins auf 0,25 Prozent an, da sie der Ansicht war, dass Japan kurz davor stehe, sein Inflationsziel von zwei Prozent dauerhaft zu erreichen. Die am Freitag veröffentlichten Daten weisen auf einen zunehmenden Inflationsdruck hin, der die Bank zu einer weiteren Anhebung der Kreditkosten veranlassen könnte.