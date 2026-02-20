Der ​nachlassende Kostendruck in Japan ​könnte die Entscheidung der Notenbank über den Zeitpunkt einer weiteren Zinserhöhung ‌erschweren. Die BoJ hatte 2024 ein jahrzehntelanges, massives Konjunkturprogramm beendet und die Zinsen mehrfach angehoben, zuletzt im Dezember. ​Sie ​begründete dies damit, dass ⁠Japan stetige Fortschritte bei der ​dauerhaften Erreichung ihres Inflationsziels ⁠von zwei Prozent mache. Eine Mehrheit der von ‌der Nachrichtenagentur Reuters befragten Ökonomen erwartet, dass die Notenbank ihren Leitzins bis Ende Juni von ‌derzeit 0,75 Prozent auf ein Prozent ​anheben wird.