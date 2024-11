Wie am Freitag aus offiziellen Regierungsdaten hervorging, stieg der landesweite Kernverbraucherpreisindex, der Ölprodukte einschliesst und Preise für frische Lebensmittel ausschliesst, im Oktober um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr und übertraf damit leicht die mittlere Marktprognose von 2,2 Prozent. Der Anstieg verlangsamte sich von 2,4 Prozent im September, was vor allem auf den Basiseffekt der letztjährigen Regierungsentscheidung zur Halbierung der Kraftstoffsubventionen zurückzuführen ist, die die Preise ab Oktober 2023 in die Höhe trieb.