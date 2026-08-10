Das Minus lag bei 92,3 Milliarden ⁠Yen (584,51 Millionen Dollar), wie das japanische Finanzministerium am ‌Montag mitteilte. Analysten hatten dagegen ‌mit einem Überschuss ​von 1,51 Billionen Yen gerechnet, nach einem Plus von 1,28 Billionen Yen im Vorjahresmonat. Der Nettoüberschuss bei den Primäreinkommen aus Wertpapieren ‌und Direktinvestitionen, normalerweise der grösste Treiber des japanischen Leistungsbilanzüberschusses, schrumpfte um 74 Prozent auf ​380 Milliarden Yen.