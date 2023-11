Die Regierung in Tokio werde mehr als 17 Billionen Yen (113 Milliarden Dollar) ausgeben, sagte Kishida am Donnerstag. Um einen Teil der Ausgaben zu finanzieren, werde die Regierung einen Nachtragshaushalt für das laufende Haushaltsjahr in Höhe von 13,1 Billionen Yen aufstellen. Zu den Massnahmen gehören vorübergehende Senkungen der Einkommens- und Wohnsteuer sowie Subventionen für Benzin- und Stromrechnungen.